شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ملاذ للتأمين (8020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت -1.39% بما يعادل 45 هللة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 31.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 33.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.00 ومستوى المقاومة 33.70.