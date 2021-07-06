شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يستند لدعم خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم النقل الجماعي (4040) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف البعض من تشبعه الشرائي، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.08% ليخسر السهم نحو 30 هللة، مستنداً بهذا الانخفاض الأخير لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.65 ومستوى المقاومة 28.50.