شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ريت يجني أرباحه – تحليل صباحي – 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الراجحي ريت (4340) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.62% ليخسر السهم نحو 20 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.66، ليستهدف مستوى المقاومة 13.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.66 ومستوى المقاومة 12.68.