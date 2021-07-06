شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات كهربية يتراجع بمحاذاة خط ميل صاعد – تحليل صباحي – 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم صناعات كهربية (1303) في آخر جلساته، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء في وقت سابق، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.86% ليخسر السهم نحو 30 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 33.50، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 37.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.50 ومستوى المقاومة 36.15.