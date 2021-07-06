شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين العربية يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم التأمين العربية (8160) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.32% ليخسر السهم نحو 10 هللة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم مرة أخرى خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.10، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 32.10 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.10 مستوى المقاومة 32.10.