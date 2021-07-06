شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان الحبيب يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم سليمان الحبيب (4013) في آخر جلساته، وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يستجمع عنده قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والصعود من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.37% ليخسر السهم نحو 60 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ليوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 154.20، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 171.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 154.20 ومستوى المقاومة 168.00.