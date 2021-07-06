شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور تراجع معدلات المواليد في مصر حتى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استمرار التراجع في أعداد الزيادة الطبيعية للمواليد في مصر، حيث تزايدت الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة سكانية بمليون نسمة خلال الفترة "2018-2020"، وهو ما اعتبره مؤشر جيد يعكس مجهودات ملموسة من الدولة في مجابهة المشكلة السكانية.



التغير فى اعداد المواليد 2020

ورصد جهاز الإحصاء بالإنفوجراف انخفاض عدد المواليد خلال الشهور "يناير، مارس، إبريل، مايو، يوليو، سبتمبر، نوفمبر، ديسمبر" عام 2020 مقارنة بعام 2019، بينما ارتفع عدد المواليد خلال الشهور "فبراير، يونيو، أغسطس، أكتوبر" عام 2020 مقارنة بعام 2019، وبصفة عامة انخفاض إجمالي المواليد بحوالي "72294" مولود عام 2020 مقارنة بعام 2019 وبنسبة تغير 3.1%.

ولاحظت بيانات الجهاز انخفاض أعداد المواليد خلال الـ6 شهور الأولى من عام 2021 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 بحوالي "96487" مولود أي بنسبة تغير "8.9%"، ويعتبر تغير كبير في نسبة الانخفاض، مما يوضح ثمار اهتمام القيادة السياسية بالمشكلة السكانية.



التغير في اعداد المواليد يناير يونيو 2021

وتحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 275 يوماً أي 9 شهور و5 أيام، حيث بلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية "الفرق بين أعداد المواليد والوفيات" 3636 نسمة، خلال فترة بلوغ عدد السكان 102 مليون "من 3 أكتوبر 2020 إلى 5 يوليو 2021" أي "152" فرد كل ساعة أي "2.5" فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيـادة فرد إلى عدد السكان هو 24 ثانية.