شكرا لقرائتكم خبر عن 11خطوة للتأكد من صلاحية اسطوانة الغاز بالسيارات ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد اسطوانات الغاز الطبيعى المضغوط أحد أهم مكونات مجموعة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وفيما يلي مراحل اختبار اسطوانات الغاز الطبيعي للتأكد من صلاحيتها، وكانت كالتالي..

١- يتم التأكد أن السيارة قد تم تحويلها من إحدى الجهات المعتمدة، وذلك عن طريق الإطلاع على شهادة المنشأ، ودفتر الصيانة، والمخالصة، وكارت الشحن، أو أمر شغل موجه إلى مركز الاختبار من الجهة المعتمدة.

۲- تجهيز الاسطوانة للاختبار.

۳- تفريغ الاسطوانة من الغاز.

٤- فحص السطح الخارجي بعد تنظيفه للتأكد من عدم وجود نقر أو تآكل أو صدأ بجسم الاسطوانة أو تطبيق أو انتفاخ أو تفحم أو أي عيوب أخرى. وفى حالة وجود عيب من العيوب السابقة يتم الرجوع لتحديد مدى صلاحية الاسطوانة طبقًا لمواصفة التصنيع والفحص الخاصة بالاسطوانة أو المواصفات الآتية:

٥ - وزن الاسطوانة: وفى حالة ما إذا كان وزن الاسطوانة أقل من 95% من الوزن المطبوع على الاسطوانة تُرفض الاسطوانة.

٦- فحص "القلاووظ" يتم فحص "القلاووظ" الداخلي للاسطوانة للتأكد من سلامته وخلوه من أي تشوهات وكذلك "قلاووظ" بلف الاسطوانة.

٧- تجفيف الاسطوانة: وذلك من خلال رفع الاسطوانة من جهاز الضغط ووضعها على جهاز التجفيف وتركيب الوصلات الخاصة بجهاز التجفيف ثم الضغط على مفتاح بداية التشغيل لتبدأ دورة التجفيف التي تستغرق ٦ دقائق.

٨- الدهان: وذلك من خلال معالجة الاسطوانة من الصدأ، حيث إنه في حالة وجود صدأ يتم إزالة الدهان القديم من الجزء الذي به الصدأ باستخدام ويعاد دهان جسم الاسطوانة بالكامل باللون الأبيض.

٩- طبع تاريخ الاختبار: يتم طبع تاريخ الاختبار على الاسطوانة بواسطة الأقلام الخاصة بذلك.

١٠- تجميع الاسطوانة بالسيارة: يتم تركيب بلف الاسطوانة بواسطة مفتاح العزم المخصص لذلك، وتركب الاسطوانة بالسيارة، ثم يتم شحن الاسطوانة بالغاز بعد الانتهاء من توصيلها بالسيارة. ثم يتم الكشف على البلف باستخدام ماء وصابون لملاحظة أي تهريب ثم يتم إصدار شهادة بالاختبار.

١١- في حالة عدم صلاحية الاسطوانة يتم تخريدها عن طريق عمل فتحة بجسم الاسطوانة حوالي ٥ سم × ٥ سم وقطع عنق الاسطوانة بحيث لا تصلح للاستخدام مرة أخرى وذلك طبقًا للمواصفات المتبعة، ويتم اصدار شهادة موثقة بذلك ويتم الاحتفاظ بصورة منها وتسلم صورة للعميل.