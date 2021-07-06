شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 6939 نقطة، لينزلق بذلك المؤشر اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 6900 نقطة كمستوى اول ثم 6700 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7100 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,921 بينما مستوى المقاومة هو 6,965 نقطة