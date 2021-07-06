شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخسر مكاسبه الاحد -تحليل صباحي- 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10799 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 10850 نقطة، في ظل استمرار الاداء الايجابي لمؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى مقاومته المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,784 بينما مستوى المقاومة هو 10,817 نقطة