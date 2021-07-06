شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يرتفع أعلى 77 دولاراً للبرميل بعد إلغاء اجتماع "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعزز الخام مكاسبه على الرغم من الإعلان عن إلغاء اجتماع "أوبك بلس".



وكشفت مصادر لوكالة رويترز نقلا عن الأمين العام لمنظمة أوبك "محمد باركيندو" بأنه تم إلغاء الاجتماع الوزاري لتحالف "أوبك بلس"، ولم يتم تحديد موعد للاجتماع القادم.



وأضاف "باركيندو" أن الاجتماع الوزاري الثامن عشر لتحالف "أوبك بلس" قد تم إلغاؤه، وسوف يتم تحديد موعد آخر في وقت لاحق.



يأتي ذلك مع الفشل عدة مرات في اتلوصل إلى اتفاق بشأن سياسة الإنتاج النفطي بداية من أغسطس/آب المقبل.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:26 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 18:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 76.3 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.3% إلى 77.1 دولار للبرميل.