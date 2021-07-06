شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يرتفع لهدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري الثاني عند مستوى 3 ريال والذي اشرنا اليه سابقا، حيث يقابل ما نسبته 61.8% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي، والذي نتوقع ان يضغط على السهم مرة اخرى لعمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 2.7 ثم 2.55 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.78 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.92 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط