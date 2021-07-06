شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) ينخفض مرة اخرى -تحليل صباحي- 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع وتراجع مرة اخرى ليغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 17.89 ريال، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه للوصول لمستوى الدعم 17.40 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 18.20 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.82 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.96 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط