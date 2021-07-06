شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يفقد مكاسبه التي حققها خلال الجلسة -تحليل صباحي- 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث سجل ارتفاع بلغ 19.38 ريال، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 19.20 ريال، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر "Price ROC" وهو ما يدعو لمزيد من الانخفاض للوصول بالسهم لمستوى الدعم 18.90 ثم 18.50ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 19 وبين مستوى المقاومة هو 19.25 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط