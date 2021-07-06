شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان (ARZAN) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلستي الخميس والاحد الماضيين، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 138 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 128 فلس كمستوى اول ثم 110 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 147 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 133 فلس وبين مستوى المقاومة هو 141 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط