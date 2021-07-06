شكرا لقرائتكم خبر عن الأنظمة (ASC) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في ثاني جلسات الاسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 105فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 110 فلس، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الضغوط البيعية قد تهبط به لمستوى الدعم التالي عند 85 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 115 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 95 فلس وبين مستوى المقاومة هو 110 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط