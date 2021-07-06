شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) يقلص مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 92.10 فلس، ليكون شمعة سلبية تدعى "Dark Cloud" مما يشير الى ان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح في الاجل القصير قد تصل به لمستوى الدعم 85 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 97 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 89.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 94.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط