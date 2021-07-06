شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوصية (SPEC) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 101 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 97 فلس كمستوى اول ثم 87 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 107 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 98 فلس وبين مستوى المقاومة هو 103 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط