شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يشهد شمعه سلبية -تحليل صباحي- 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث سجل ارتفاع بلغ 754فلس، الا انه اغلق عند مستوى 745 فلس، مكون نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 680 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 760 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 735 وبين مستوى المقاومة هو 750 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط