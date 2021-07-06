شكرا لقرائتكم خبر عن تمدين أ (TAMINV) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 256 فلس، مكون بذلك نموذج "Bearish Harami" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا مرة اخرى لاعادة اختبار مستوى الدعم 235 فلس خلال الايام القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 270 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 250.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 261.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط