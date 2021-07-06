شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 241 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم 228فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 247 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 236 فلس وبين مستوى المقاومة هو 244 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط