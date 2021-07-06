«المواصفات»: برامج سلامة المنتجات تدعم زيادة الصادرات

وقال مدير عام الإدارة العامة لسلامة المنتجات بالمواصفات السعودية م. عبدالملك التويجري: إن مبادرة سلامة المنتجات أولتها المملكة اهتماما بالغا، رسخته في إطلاق مبادرة نوعية ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تحت مسمى «البرنامج السعودي لسلامة المنتجات» (سليم)، والذي يستهدف الارتقاء بمستوى مطابقة السلع المعروضة في السوق السعودي وصولا إلى 80 % خلال العام 2020م.

محمد يوسف

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