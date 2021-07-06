شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات»: برامج سلامة المنتجات تدعم زيادة الصادرات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام هيئة المواصفات السعودية بالمنطقة الشرقية، أحمد العبثاني، أن المملكة تسعى إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي وإحدى الأدوات الفاعلة لخلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، مشيرا إلى أن الهيئة من خلال تطبيق برامج سلامة المنتجات والمواصفات القياسية وأنظمة الجودة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تقدم الخدمات التي يحتاج إليها المنتجون والمصدرون أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق الجديدة والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية، وإزالة العوائق أمام تلك الصادرات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافها فرع المواصفات السعودية بالمنطقة بعنوان: «دور سلامة المنتجات في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وقال مدير عام الإدارة العامة لسلامة المنتجات بالمواصفات السعودية م. عبدالملك التويجري: إن مبادرة سلامة المنتجات أولتها المملكة اهتماما بالغا، رسخته في إطلاق مبادرة نوعية ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تحت مسمى «البرنامج السعودي لسلامة المنتجات» (سليم)، والذي يستهدف الارتقاء بمستوى مطابقة السلع المعروضة في السوق السعودي وصولا إلى 80 % خلال العام 2020م.
وسلط رئيس اللجنة الزراعية والغذاء بغرفة الشرقية محمد آل دايل الضوء على جهود غرفة الشرقية لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مبادرة سلامة المنتجات.