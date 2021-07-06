شكرا لقرائتكم خبر عن 40.3 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت قيمة مبيعات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال مايو الماضي مسجلة 40.270 مليار ريال، مقارنة بـ 39.172 مليار ريال في أبريل 2021، بزيادة 2.8 %، فيما بلغ عدد العمليات 407.176 مليون عملية، مقابل 371.342 مليون عملية في أبريل 2021، مرتفعة 9.6 %.

وأشار التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي «ساما»، إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع بلغ في مايو الماضي 837.347 ألف جهاز، مرتفعًا بنسبة 1.66 % مقارنة بـ 823.659 جهازًا في أبريل الماضي.

ووفقًا للتقرير، بلغت قيمة المبيعات باستخدام الجوال نحو 10.794 مليار ريال، مقابل 9.614 مليار ريال بزيادة 12.3 % على أساس شهري، فيما بلغت قيمة العمليات باستخدام البطاقات 25.780 مليار ريال، مقارنة بـ 25.663 مليار ريال على أساس شهري بارتفاع 0.5 %.

وبحسب التقرير، بلغ عدد العمليات عبر الجوال نحو 135.773 مليون عملية مقابل 116.887 مليون عملية على أساس شهري، بزيادة 16.2 %، فما بلغ عدد العمليات عبر البطاقات 249.880 مليون عملية، مقابل 233.354 مليون عملية على أساس شهري، بارتفاع 7 %. ولفت التقرير إلى أن قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» بلغت نحو 5.742 مليار ريال في مايو الماضي، مقابل 5.555 مليار ريال في أبريل 2021، بزيادة 3.4 %، فيما بلغ عدد العمليات 27.926 مليون عملية، مقابل 25.565 مليون عملية على أساس شهري بارتفاع 9.2 %.

وأوضح التقرير أن قيمة المبيعات عبر نقاط البيع على أساس سنوي ارتفعت بنسبة 71.7 %، إذ سجلت في مايو 2020 نحو 23.451 مليار ريال، فيما ارتفع عدد العمليات عبر نقاط البيع بنسبة 155.5 %، إذ سجلت في مايو 2020 159.386 مليون عملية، وارتفع عدد أجهزة نقاط البيع من 505.93 ألف جهاز في مايو 2020 إلى 837.347 ألف جهاز في الشهر ذاته من 2021، بزيادة 65.8 %.

وذكر التقرير أن عدد العمليات عبر الهاتف الجوال ارتفع نحو 391 %، فيما ارتفع عدد العمليات عبر البطاقات بنسبة 127.6 %، وارتفعت قيمة العمليات باستخدام الهاتف الجوال بنسبة 262 %، بينما زادت قيمة العمليات باستخدام البطاقات على أساس سنوي بنسبة 76 %. ووفقًا للتقرير، ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية باستخدام بطاقات مدى على أساس سنوي بنسبة 54.2 %، فيما زاد عدد العمليات بنسبة 53.8 %.