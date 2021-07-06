شكرا لقرائتكم خبر عن 40.3 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل
وأشار التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي «ساما»، إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع بلغ في مايو الماضي 837.347 ألف جهاز، مرتفعًا بنسبة 1.66 % مقارنة بـ 823.659 جهازًا في أبريل الماضي.
ووفقًا للتقرير، بلغت قيمة المبيعات باستخدام الجوال نحو 10.794 مليار ريال، مقابل 9.614 مليار ريال بزيادة 12.3 % على أساس شهري، فيما بلغت قيمة العمليات باستخدام البطاقات 25.780 مليار ريال، مقارنة بـ 25.663 مليار ريال على أساس شهري بارتفاع 0.5 %.
وبحسب التقرير، بلغ عدد العمليات عبر الجوال نحو 135.773 مليون عملية مقابل 116.887 مليون عملية على أساس شهري، بزيادة 16.2 %، فما بلغ عدد العمليات عبر البطاقات 249.880 مليون عملية، مقابل 233.354 مليون عملية على أساس شهري، بارتفاع 7 %. ولفت التقرير إلى أن قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» بلغت نحو 5.742 مليار ريال في مايو الماضي، مقابل 5.555 مليار ريال في أبريل 2021، بزيادة 3.4 %، فيما بلغ عدد العمليات 27.926 مليون عملية، مقابل 25.565 مليون عملية على أساس شهري بارتفاع 9.2 %.
وأوضح التقرير أن قيمة المبيعات عبر نقاط البيع على أساس سنوي ارتفعت بنسبة 71.7 %، إذ سجلت في مايو 2020 نحو 23.451 مليار ريال، فيما ارتفع عدد العمليات عبر نقاط البيع بنسبة 155.5 %، إذ سجلت في مايو 2020 159.386 مليون عملية، وارتفع عدد أجهزة نقاط البيع من 505.93 ألف جهاز في مايو 2020 إلى 837.347 ألف جهاز في الشهر ذاته من 2021، بزيادة 65.8 %.
وذكر التقرير أن عدد العمليات عبر الهاتف الجوال ارتفع نحو 391 %، فيما ارتفع عدد العمليات عبر البطاقات بنسبة 127.6 %، وارتفعت قيمة العمليات باستخدام الهاتف الجوال بنسبة 262 %، بينما زادت قيمة العمليات باستخدام البطاقات على أساس سنوي بنسبة 76 %. ووفقًا للتقرير، ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية باستخدام بطاقات مدى على أساس سنوي بنسبة 54.2 %، فيما زاد عدد العمليات بنسبة 53.8 %.