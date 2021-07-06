شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر وأقل المحافظات في معدل المواليد خلال عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدلات للمواليد في مصر خلال عام 2020، حيث سجلت محافظات "قنا، المنيا، أسيوط، سوهاج، بني سويف" أعلى معدلات مواليد خلال عام 2020، حيث بلغ معدل المواليد بها "29.9، 29.4، 28.6، 27.2 ،25.7" لكل ألف من السكان.

وفي المقابل رصدت بيانات جهاز الإحصاء، أن محافظات "دمياط، القليوبية، السويس، الدقهلية، الغربية" أقل معدلات مواليد خلال عام 2020، حيث بلغ معدل المواليد بها "18.2، 18.7،18.9، 18.9، 19.2" لكل ألف من السكان.

سجلت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأثنين، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى "102 مليون نسمة"، بعد أن بلغ عدد السكان "101 مليون نسمة" يوم السبت الموافق 3/10/2020، وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية المرتبطة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

ولاحظت بيانات الجهاز انخفاض أعداد المواليد خلال الـ6 شهور الأولى من عام 2021 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 بحوالي "96487" مولود أي بنسبة تغير "8.9%"، ويعتبر تغير كبير في نسبة الانخفاض، مما يوضح ثمار اهتمام القيادة السياسية بالمشكلة السكانية.

وتحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 275 يوماً أي 9 شهور و5 أيام، حيث بلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية "الفرق بين أعداد المواليد والوفيات" 3636 نسمة خلال فترة بلوغ عدد السكان 102 مليون "من 3 أكتوبر 2020 إلى 5 يوليو 2021" أي "152" فرد كل ساعة أي "2.5" فرد كل دقيقة، بما يعني أن الوقت المستغرق لزيـادة فرد إلى عدد السكان هو 24 ثانية.