شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار الأضاحي اللحوم قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد ريحان عضو شعبة القصابين، عن أسعار الأضاحي بالنسبة للسوق المحلى قبل العيد، موضحا أن السوق متوسط الإقبال حيث هناك ارتفاع طفيف في أسعار الأضاحي يتراوح بين 3-5 جنيهات في الكيلو للحوم القائم عن العام الماضي.
وفيما يلى أسعار الأضاحى للسوق المحلى قبل العيد
عجول بقرى سعر الكيلو 57-60 جنيها
عجول جاموسي سعر الكيلو 52-54 جنيها
خروف سعر الكيلو 63 - 65 جنيها
جديان سعر الكيلو 68-70 جنيها للكيلو
اللحوم المذبوحة
الكندوز 130 - 150 جنيها للكيلو
الضأن 140-160 جنيها للكيلو