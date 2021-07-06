اعرف أسعار الأضاحي اللحوم قبل العيد

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد ريحان عضو شعبة القصابين، عن أسعار الأضاحي بالنسبة للسوق المحلى قبل العيد، موضحا أن السوق متوسط الإقبال حيث هناك ارتفاع طفيف في أسعار الأضاحي يتراوح بين 3-5 جنيهات في الكيلو للحوم القائم عن العام الماضي.

وفيما يلى أسعار الأضاحى للسوق المحلى قبل العيد