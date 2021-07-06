الاقتصاد

اعرف أسعار الأضاحي اللحوم قبل العيد

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القاهرة - سامية سيد - كشف محمد ريحان عضو شعبة القصابين، عن أسعار الأضاحي بالنسبة للسوق المحلى قبل العيد، موضحا أن السوق متوسط الإقبال حيث هناك ارتفاع طفيف في أسعار الأضاحي يتراوح بين 3-5 جنيهات في الكيلو للحوم القائم عن العام الماضي.

 

 

وفيما يلى أسعار الأضاحى للسوق المحلى قبل العيد

عجول بقرى سعر الكيلو 57-60 جنيها

عجول جاموسي سعر الكيلو 52-54 جنيها 

خروف سعر الكيلو 63 - 65 جنيها  

جديان سعر الكيلو  68-70 جنيها للكيلو 


اللحوم المذبوحة 

الكندوز 130 - 150 جنيها للكيلو 

الضأن 140-160 جنيها للكيلو 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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