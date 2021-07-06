شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستقر إيجابيا بعد بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين تزامنا مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة، وعقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو ارتفع إلى 58.3 نقطة في يونيو/حزيران مقارنة بتوقعات استقرار المؤشر عند 58 نقطة دون تغيير.



وسجل مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في ألمانيا مستوى 57.5 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى استقراره عند 58.1 نقطة.



وانخفض مؤشر الإنتاج الصناعي الفرنسي بنسبة 0.3% في يونيو/حزيران على عكس توقعات أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.8%.



تجدر الإشارة إلى بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة الماضية قد كشفت عن أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.



وعلى صعيد التداولات، استقر اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 19:47 بتوقيت جرينتش عند 1.1869، وسجل أعلى سعر عند 1.1883 وأقل سعر عند 1.1851.