الخريف يدشن أول مصنع لإنتاج الزجاج في حائل

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ووقف خلال الزيارة على عدد من المشروعات الصناعية القائمة والجاري تنفيذها في المدينة الصناعية بحائل، حيث استهل برنامجه بزيارة مصنع شركة تلدين للحلول البلاستيكية، التي يصل حجم استثماراتها إلى 525 مليون ريال لإنتاج أنابيب ومواسير بلاستيكية، عوازل بلاستيكية، صناديق وطبليات بلاستيكية، وخزانات بلاستيكية، ثم مصنع شركة لدنك العالمية باستثمارات 25 مليون ريال على مساحة 13834 م² لإنتاج أبواب ونوافذ pvc، بالإضافة إلى مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية لإنتاج أدوات مضادة حيوية وحموضة، مسكنات، ملينات خافضة للحرارة، وأدوية متنوعة تسهم في تحقيق الأمن الدوائي للمملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ»مدن» المهندس خالد السالم، أن مصنع فيصل مهدي للزجاج الذي دشنه وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «مدن»، يعد مثالا للمشروعات النوعية المملوكة لرواد الأعمال بمدننا الصناعية.
وأضاف أن المشروع متخصص في إنتاج السيكوريت، الدبل جلاس، الزجاج المرمل، والزجاج العازل الحراري، ويستهدف التصدير للخارج، مبينا أن المدن الصناعية تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة، نظرا للإجراءات الميسرة والمحفزات والحلول التمويلية التي توفرها «مدن» لشركائها الصناعيين، ورواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
وأكد أن استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، تعمل على تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة لجذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة في المدن الصناعية، وذلك ضمن المبادرات الموكلة إلى «مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».
بدوره أوضح المؤسس والمدير العام للمشروع فيصل مهدي التبيناوي، أن المدينة الصناعية بحائل تشكل بيئة رائعة لكل مستثمر يرغب في تحقيق عوائد ربحية مجزية، حيث يمكن البدء في النشاط الإنتاجي بإجراءات سهلة وزمن قصير وبأقل تكاليف تشغيلية ممكنة.
المدينة الصناعية بحائل:
- أنشئت عام 2003
- المساحة: 3,880 ملايين م²
- المساحة المطورة: 3 ملايين م²
- تضم 107 عقود صناعية وخدمية
- يوجد بها 12 مصنعا جاهزا بمساحة 1500 م²
- يجري إنشاء 24 مصنعا جاهزا بمساحة 450 م²
- تبعد عن مطار حائل الدولي مسافة 15 كلم
- تبعد عن محطة قطار حائل مسافة 60 كلم
أبرز الصناعات:
- المنتجات الغذائية
- الصناعات التحويلية الأخرى
- المنتجات الصيدلانية
- منتجات المعادن المشكلة
- منتجات المعادن اللافلزية الأخرى
- منتجات المطاط والبلاستيك
- المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية
- المعدات الكهربائية
- صنع الملبوسات
- صنع الخشب ومنتجاته والفلين باستثناء الأثاث
- صنع أصناف من القش ومواد الضفر
- صنع الأثاث
- صنع الفلزات القاعدية
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