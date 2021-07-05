شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 5-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 5-7-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، بالم هيلز للتعمير، جي بي أوتو، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما خسر رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 670.342 مليار جنيه.



إيقاف تداول 24 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: مصر للأسمنت-قنا، اودن للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، تعليم لخدمات الإدارة، الدولية للمحاصيل الزراعية، تنمية للاستثمار العقاري، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العربية لاستصلاح الأراضي، الملتقى العربي للاستثمارات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، المنصورة للدواجن، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العالمية للاستثمار والتنمية. إيقاف تداول 24 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: مصر للأسمنت-قنا، اودن للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، تعليم لخدمات الإدارة، الدولية للمحاصيل الزراعية، تنمية للاستثمار العقاري، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العربية لاستصلاح الأراضي، الملتقى العربي للاستثمارات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، المنصورة للدواجن، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العالمية للاستثمار والتنمية.

البورصة تخسر 2.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، بالم هيلز للتعمير، جي بي أوتو، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما خسر رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 670.342 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، بالم هيلز للتعمير، جي بي أوتو، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما خسر رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 670.342 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 428.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.7 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.29%، والعرب على 9.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 29.7 مليون جنيه، 352.9 ألف جنيه، 22.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10348 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 2172 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 12890 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4022 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2351 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3312 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2437 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.68%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 29 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.39%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 21.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.35%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 69.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.61%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 56.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.39%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 6.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.69%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 5.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.55%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 21.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.07%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 2.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.93%.

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.61%.