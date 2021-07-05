شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الأعمال بالمتحف المصري الكبير على قدم وساق، حيث يعد أحد المشروعات الضخمة التي تشيدها الدولة خلال هذه الفترة، ليكون شاهداً على براعة وحضارة الإنسان المصري القديم؛ فهو بمثابة أيقونة التاريخ للدولة المصرية، وهدية مصر للعالم وللحضارة الإنسانية، ونستعرض في السطور التالية أبرز المستجدات التي تمت في أعمال الانشاءات والترميم وتجهيز القاعات للعرض المتحفي، كالتالي..

• الانتهاء بنسبة 100٪ من تثبيت القطع الأثرية بالبهو والدرج العظيم.

• الانتهاء من تثبيت جميع فتارين عرض كنوز الملك الشاب والبالغ عددها 107 فاترينات، قادمة من ألمانيا وإيطاليا.

• عرض أكثر من 65٪ من كنوز الملك الشاب داخل عدد كبير من الفاترينات.

• الانتهاء من الهيكل الإنشائي بنسبة 100% كما أنه جار الانتهاء من التشطيبات الداخلية، وواجهة الأهرامات، والأرضيات والساحات الخارجية والزراعات.

• قرب الانتهاء من تركيب أنظمة الإلكتروميكانيك، وأنظمة الاتصالات الذكية والتأمين.

• إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بأعمال المرحلة الثانية والتي تشمل قاعة العرض الدائم، وجار العمل حاليا في تضنيع الفتارين الخاصة بهذه القاعة وتجهيزات التماثيل بالمرحلة الثانية.

• الانتهاء من إقامة المسلة المعلقة في وضعها النهائي، وتصل معدلات أعمال التشطيبات الخاصة بميدان المسلة إلى 90%.