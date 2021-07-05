شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها "التجارة والموزعون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 2.52%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.96%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.27%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.06%.

فيما تراجع 11 قطاعًا على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف والورق بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.19%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.94%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.88%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والسياحة والترفيه والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.75%، 0.74%، 0.73%، على التوالي، وهبط قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.33%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، بالم هيلز للتعمير، جي بي أوتو، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما خسر رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 670.342 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 428.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.7 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.29%، والعرب على 9.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 29.7 مليون جنيه، 352.9 ألف جنيه، 22.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10348 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 2172 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 12890 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4022 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2351 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3312 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2437 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.