شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب وسط تعاملات هادئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين وسط تعاملات هادئة تزامنا مع عطلة رسمية في الأسواق الأمريكية فضلا عن استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كانت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة الماضية قد كشفت عن أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.



هذا، وقد أغلقت وول ستريت أبوابها اليوم الإثنين حيث أغلقت أسواق الأسهم والسندات للاحتفال بعطلة عيد الاستقلال، وسوف تستأنف عملها غدا الثلاثاء.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:26 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب في التعاملات الإلكترونية بحلول الساعة 19:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1791.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1796.4 دولار وأقل سعر عند 1784.7 دولار.