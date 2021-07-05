شكرا لقرائتكم خبر عن الناقول تشتري أرضاً بقيمة 15.870 مليون ريال سيتم استخدامها في مشروع تطوير عقاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول عن شراء أرض واقعة بحي الملقا شمال مدينة الرياض بمساحة إجمالية 3.990 ألف متر مربع.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن قيمة الصفقة تبلغ 15.870 مليون ريال، علماً بأنه سيتم تمويل الصفقة من خلال موارد الشركة المالية الذاتية.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم استخدام الأرض في مشروع تطوير عقاري من خلال شركتها التابعة شركة دير العقارية، وهي شركة تابعة لشركة أبناء محمد حسن الناقول تم تأسيسها مؤخراً بنسبة ملكية 100%.

وبحسب البيان، سيتم تطوير وحدات سكنية، بما يرفع من مستوى إيرادات الشركة بعد تطوير الأرض، وسوف يتم الإفصاح عن أي تطورات بهذا الخصوص عند توافرها.

وتتوقع الشركة أن يكون لهذه الصفقة أثراً إيجابياً على الشركة وعملياتها.

وكانت مجموعة تداول السعودية، قد أعلنت إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الثاني من يونيو 2021.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت نهاية العام الماضي على طلب شركة وطني للحديد والصلب، وشركة أبناء محمد حسن الناقول، تسجيل أسهمهما لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".