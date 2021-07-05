شكرا لقرائتكم خبر عن ذيب لتأجير السيارات توقع عقدا مع جاهز الدولية بقيمة 48.7 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات عن توقيع اتفاقية تأجير طويل الأجل مع شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، لمدة أربع سنوات.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة العقد تبلغ 48.720 مليون ريال، علماً بأن قيمة العقد تزيد عن 5% من إجمالي إيرادات القوائم المالية السنوية لعام 2020.

وبحسب البيان، سيكون لهذا العقد أثراً مالياً إيجابياً على النتائج المالية للشركة بدايةً من الربع الثالث للعام 2021.

هذا وسيتم تنفيذ وتوريد كامل كمية المركبات ستكون على مراحل خلال 6 شهور من تاريخ توقيع العقد.

ويُذكر أنه بدأ تداول وإدراج سهم ذيب للسيارات بالسوق السعودي الرئيسي، في مارس الماضي، بعد أن طرحت الشركة 30% من رأسمالها للاكتتاب بسعر 40 ريالاً للسهم، في اكتتاب عام استقطب 1.7 مليار ريال.

وقد تم تخصيص 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام لشريحة الأفراد وبلغت نسبة تغطيتها نحو 3400%.