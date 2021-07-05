شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الجنيه الإسترليني مع تخفيف القيود المرتبطة بجائحة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب إعلان رئيس الوزراء "بوريس جونسون" عن تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا.



وأعلن "جونسون" اليوم بإنهاء كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها في المملكة المتحدة.



ومن بين ذلك السماح بعودة جماهيرة كرة القدم لمشاهدة المباريات من الملاعب بالسعة الكاملة، وأيضا عدم فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وكذلك عدم فرض وضع سقف للتجمعات في المطاعم والمقاهي.



وأكد "جونسون" أنه لا ضرورة بعد الآن بمطالبة الشركات والمصانع والمؤسسات التجارية في بريطانيا بعمل موظفيها من المنازل.



يأتي ذلك في ظل سيطرة الحكومة البريطانية والسلطات العامة في البلاد على تفشي فيروس كورنا نتيجة توزيع أكبر قدر ممكن من اللقاحات للوقاية من المرض.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 17:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3853، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم عند 1.3863 وأقل سعر عند 1.3818.