شكرا لقرائتكم خبر عن «الجاسر»: «استراتيجية النقل» ستعزز مكانة المملكة في حركة التجارة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ستعزز مكانة المملكة في حركة التجارة العالمية.

وأضاف خلال، خلال المؤتمر الصحفي عن إطلاق الاستراتيجية، اليوم، أن الاستراتيجية ستفتح المجال لتكون المملكة مركزا عالميا للخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أنها تربط قطاعات متنوعة في المملكة تحقيقا لرؤية 2030.

وأضاف وزير النقل، أن أزمة كورونا اختبرت قدرات الدول والمملكة من الدول التي تصدت لتحدياتها.