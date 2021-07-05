شكرا لقرائتكم خبر انخفاض متوسط أسعار الشقق السكنية إلى دون 500 ألف خلال الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفض متوسط أسعار الشقق السكنية خلال الربع الأول 2021 لتستقر دون 500 ألف ريال، واستقرار متوسط أسعار بيع الأراضي والبيوت خلال الفترة نفسها، بحسب النشرة الدورية لمركز البيانات والرصد الإسكاني أمس، موضحة أن هذا يعود للجهود التي يقوم بها برنامجا «سكني» و»وافي» لتوفير الحلول والخيارات السكنية المناسبة وفقا لرغبات الأسر السعودية بالشراكة مع المطورين العقاريين في جميع مدن ومناطق المملكة.

وأظهرت النشرة نموا ملحوظا في أعداد الوحدات السكنية الجديدة، التي انتهى بناؤها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 29% بنحو 106,519 وحدة سكنية مقارنة بـ 82,563 وحدة خلال الربع الأول من 2020، وبنمو 0,6% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، مبينة مساهمة برامج منظومة الإسكان «سكني» و»وافي» في تسهيل التمويل وتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، وتجاوز أعداد الوحدات السكنية الجديدة خلال العام الماضي 344 ألف وحدة، مما يعزز تنوع وزيادة المعروض من المساكن ذات الجودة والأسعار المناسبة.

وأشارت النشرة إلى بدء أعمال البناء في 101,584 وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2021 مسجلة نموا 18% مقارنة بالربع الأول من 2020 والذي سجل 85,928 وحدة، وبنسبة زيادة 0,7% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، ويعد مؤشر بداية وانتهاء البناء من المؤشرات التي تعكس تطور أعداد الوحدات السكنية الجديدة التي تم إنشاؤها سواء عن طريق «البناء الذاتي» أو برنامج «سكني» بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشهد الربع الأول 2021 تحرير ما يزيد على 82 ألف عقد بيع لعقارات سكنية، وانخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن بنسبة 16% مقارنة بمستواه في 2018 وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

واستعرضت النشرة أداء بعض برامج منظومة الإسكان، وأظهر «سكني» تطورا إيجابيا بتمكين 49,566 أسرة سعودية من السكن في مساكن جديدة خلال الربع الأول من عام 2021، وإصدار برنامج «وافي» 19 رخصة لبيع الوحدات السكنية في المشاريع تحت الإنشاء توفر أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، واعتماد برنامج «إتمام» 6 مخططات سكنية تتجاوز مساحتها 12 مليون م2 وإصدار التراخيص لبناء نحو 3 آلاف وحدة سكنية.

ونوهت إلى ارتفاع معدل نمو القروض العقارية الجديدة للأفراد بنسبة 5,8% على أساس ربعي و26% على أساس سنوي، حيث بلغت 92,111 عقدا، بقيمة 48,022 مليار ريال في الربع الأول من عام 2021، وحصلت الفلل على النسبة الأعلى بنسبة 79,7% فيما حصلت الشقق على 15,5% من نسبة التمويل، و4,8% لتمويل الأراضي - وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي.

وتستعرض النشرة عددا من المعلومات والإحصاءات المعتمدة من المصادر الرسمية حول مستجدات قطاع الإسكان والتمويل العقاري المحلي. وتطرقت إلى صفقات العقارات السكنية والتي تجاوزت 255 ألف صفقة - وفق بيانات وزارة العدل - خلال العام الماضي 2020.

إحصائية الوحدات السكنية (الربع الأول 2021)

وحدات اكتمل بناؤها:







الربع الأول 2021: 106,519 وحدة



الربع الأول 2020: 82,563 وحدة



نسبة النمو 29%



وحدات بدأ بناؤها:





الربع الأول 2021: 101,584 وحدة



الربع الأول 2020: 85,928 وحدة



نسبة النمو 18%



أهم التطورات في الربع الأول: