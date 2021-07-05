مدينة صناعية جديدة بمكة على مساحة 45 مليون م2

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، إجراءات تسلم المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة على مساحة أكثر من 45 مليون م2.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم، أن المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة الواقعة في حي «العكيشية» تعد إضافة جديدة لاستراتيجية «مدن» نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتحقيق المبادرات الموكلة لـ« مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».

وأكد أن المدينة الصناعية الجديدة جاءت لمواكبة الطلب المتنامي على الاستثمار الصناعي بمنطقة مكة المكرمة، حيث تعمل «مدن» على تهيئة البيئة المثلى لجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى مدنها الصناعية، مع إتاحة الفرص لتنمية هذه الاستثمارات وتحقيق أكبر عائد مادي ممكن لشركائها.

وبين أن المدينة تتميز بموقعها المباشر على الطريق الدائري الخامس ومفترق طرق مكة المكرمة - الطائف - جدة، وقربها من مدينة السيارات وحد الحرم المكي على مسافة 10 كلم، و20 كلم إلى وسط المدينة، فيما تصل المسافة بينها وبين محطة قطار الحرمين إلى 25 كلم فقط، و88 كلم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، و70 كلم إلى ميناء جدة الإسلامي.

وأفاد بأنه بانتهاء إجراءات تسلم المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة تكون «مدن» قد أضافت مدينتين صناعيتين جديدتين إلى منظومتها الصناعية، وذلك بعد تدشين المدينة الصناعية بالطائف خلال العام الماضي 2020م على مساحة إجمالية 11 مليون م² التي تم البدء في تطوير المرحلة الأولى منها على مساحة 1.2 مليون م².

وأشار العبدالكريم إلى أن «مدن» وبالتكامل مع الجهات الحكومية والرسمية والقطاعين العام والخاص تعمل على تأسيس مجتمع صناعي متكامل يلبي متطلبات التنمية المستدامة اللازمة لتنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال توفير المنتجات والخدمات التي من شأنها تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين لبدء أنشطتهم الإنتاجية خلال أقصر دورة زمنية متاحة.

يذكر أن المدن الصناعية التابعة لـ»مدن» تضم أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، منها أكثر من 780 مصنعا جاهزا لدعم رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع إجمالي العقود إلى 6,587 عقدا صناعيا واستثماريا صعودا من 6300 عقد بنهاية عام 2019م، وتشرف «مدن» على المجمعات والمدن الصناعية التي يطورها القطاع الخاص.

المدن الصناعية بمكة المكرمة

المدينة الصناعية الثانية







المساحة 45,395,440 م 2.



تقع على الطريق الدائري الخامس ومفترق طرق مكة المكرمة - الطائف - جدة



قريبة من مدينة السيارات



تبعد عن حد الحرم المكي 10 كلم



تبعد عن وسط المدينة 20 كلم



تبعد عن محطة قطار الحرمين 25 كلم



تبعد عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 88 كلم



تبعد عن ميناء جدة الإسلامي 70 كلم



المدينة الصناعية الأولى





المساحة 730,000 م²



تأسست عام 1985



مطورة بالكامل



تضم 74 عقدا صناعيا وخدميا



تبعد عن محطة قطار الحرمين 12 كلم



تبعد عن ميناء جدة الإسلامي 84 كلم



تبعد عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي 100 كلم



أبرز الصناعات:

المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات الصيدلانية، صناعة مواد البناء والخزف والزجاج، المنسوجات، الأثاث، المعدات الكهربائية، المواد الكيميائية ومنتجاتها، الخشب ومنتجاته والفلين، منتجات المطاط والبلاستيك، صناعة الحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية، صناعة الآلات والمعدات، منتجات المعادن، صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها.