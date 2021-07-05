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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال نظمت بالتعاون مع مركز (دُلني) للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية، برنامجا تدريبيا بعنوان (العودة إلى أساسيات الأعمال) الذي يستمر خمسة أيام. ويناقش البرنامج الموجه لأصحاب المشاريع القائمة والمتعثرة في محاوره الرئيسة كيفية مساعدة صاحب المنشأة في اكتشاف وتحليل وضع المنشأة والتعرف على أسباب التعثر، وإعادة بناء عمليات تشغيل المشاريع والتنظيم المؤسسي وإنشاء قيمة جديدة للمنشأة بما يساعدها في جذب العملاء وزيادة الأرباح. ويتناول البرنامج الذي يتضمن في محاوره بناء نموذج العمل التجاري والخطة التشغيلية للمشروع والتحليل الرباعي للمشروع، ويقدمه نخبة من المدربين والمستشارين السعوديين، فرص إعادة الانطلاق نحو توجيه المنشأة إلى الطريق الصحيح وتحديد أهداف وخطط ومبادرات قابلة للتحقيق.

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