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ووجه الصندوق الدعوة إلى جميع الشركات الزراعية بالمملكة، من أجل الحضور والمشاركة والتعرف على الحوافز التي يقدمها الصندوق في هذا المجال، إذ سيتم تسليط الضوء على السوق المالية السعودية وأبرز التغيرات في السوق، ومناقشة متطلبات الإدراج في السوق الرئيس والسوق الموازية (نمو)، إضافة إلى حوافز الإدراج المقدمة من صندوق التنمية الزراعية للشركات الزراعية.
يذكر أن «تداول السعودية» تتولى مسؤولية إدراج وتداول الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والدوليين، باعتبارها سوق الأوراق المالية المعنية بأنشطة التداول، والمصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق في السعودية.
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