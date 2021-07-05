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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معمل ابتكار اختتم أعماله في المدينة المنورة والذي نفذته جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع لمدة خمسة أيام، بهدف تحقيق الاستدامة للمشاريع الصغيرة وإسهامه في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر. وناقش البرنامج، الذي يعد واحدا من ثلاثة برامج تندرج تحت حاضنة ريادة الأعمال التابعة للجمعية وبمشاركة نخبة من المدربين والمستشارين في مجال تطوير الأعمال والتسويق والتمويل، أبرز التحديات التي تقف عائقا في طريق نجاح المشاريع الصغيرة والناشئة والحلول المبتكرة لتخطيها ومواجهتها.



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