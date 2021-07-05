شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 7-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "موقع الخليج 365" اليوم الاثنين 7-5-2021 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون نسمة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

جهاز الإحصاء يعلن وصول عدد سكان مصر إلى 102 مليون نسمة اليوم الاثنين

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكـان جمهوريـة مصـــر العربيـة بالداخل سيصل إلى (102 مليـــون نسمة) ظهر اليــوم الإثنين، وكان عدد السكان قد بلغ (101 مليون نسمة) يوم السبت الموافق 3/10/2020 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

المشاط تُعلن تفاصيل الخريطة الكاملة للتمويلات الإنمائية وتوزيعها في محافظات الجمهورية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تضم الخريطة التفاعلية المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة تفاصيل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي التي تضم 377 مشروعًا بقيمة 25.6 مليار دولار.

مصر تطلق أكبر بعثة تجارية بأفريقيا لتعزيز التعاون مع 22 سوق بغرب ووسط القارة

بدأت اليوم -الاثنين- أعمال أكبر بعثة تجارية مصرية إلى قارة افريقيا والتي تشمل مدينة دوالا الكاميرونية والعاصمة السنغالية داكار وتستمر حتى 10 يوليو الجاري، تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

شعبة القصابين تكشف أسعار لحوم الأضاحي بالسوق.. الجاموسى أقل سعر والجديان الأغلى

كشف محمد ريحان عضو شعبة القصابين أسعار الأضاحي بالنسبة للسوق المحلى قبل العيد، موضحا أن السوق متوسط الإقبال، حيث إن هناك ارتفاعا طفيفا في أسعار الأضاحي يتراوح بين 3-5 جنيهات في الكيلو للحوم القائم عن العام الماضي.

رئيس اتحاد الغرف التجارية يستقبل مسئولى غرفة كينيا.. ويؤكد ضرورة زيادة التعاون

استقبل المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة "ريتشارد ناجاتيا" رئيس غرفة كينيا الوطنية للتجارة والوفد المرافق له والصناعة اليوم الإثنين؛ لمناقشة الترتيبات لزيارة البعثة الكينية لغرفة القاهرة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء.

صعود هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما خسر رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 670.342 مليار جنيه.

ارتفاع صادرات الأثاث خلال الـ5 شهور الأولى من 2021 بنسبة 29% لتبلغ 104ملايين دولار

أعلن المجلس التصديري للأثاث عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الخمس شهور الأولى من العام بنحو 29% لتبلغ 104 ملايين دولار مقابل 81 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.