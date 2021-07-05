أخبار البورصة اليوم الاثنين 5-7-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 5-7-2021، وجاء أبرزها، إنهاء تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، بالم هيلز للتعمير، جي بي أوتو، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما خسر رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 670.342 مليار جنيه.



إيقاف تداول 24 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ مصر للأسمنت-قنا، اودن للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، تعليم لخدمات الإدارة، الدولية للمحاصيل الزراعية، تنمية للاستثمار العقاري، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العربية لاستصلاح الأراضي، الملتقى العربي للاستثمارات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، المنصورة للدواجن، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العالمية للاستثمار والتنمية.

البورصة تخسر 2.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، بالم هيلز للتعمير، جي بي أوتو، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما خسر رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 670.342 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، بالم هيلز للتعمير، جي بي أوتو، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما خسر رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 670.342 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 428.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.7 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.29%، والعرب على 9.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 29.7 مليون جنيه، 352.9 ألف جنيه، 22.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10348 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 2172 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 12890 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4022 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2351 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3312 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2437 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 8.5 مليون سهم، 4446 سهم، 1.3 مليون سهم، 1000 سهم، 31223 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 15379 سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 8.5 مليون سهم، 4446 سهم، 1.3 مليون سهم، 1000 سهم، 31223 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 15379 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، 3 ملايين سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للصناعات الهندسية 1.3 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بنفس الشركة 350 ألف سهم.

فيما أعلنت شركة مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء الشركة 2.85 مليون سهم خزينة خلال جلسة جلسة تداول اليوم.

وأكدت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بيع البنك العقاري المصري العربي عدد 157.9 ألف سهم بسعر 60.189 جنيه بقيمة إجمالية 9.5 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 3.28% إلى 0.123%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية.





مدينة نصر للإسكانأعلنت إدارة البورصة، تقدم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.44 مليار جنيه إلى 1.497 مليار جنيه بزيادة قدرها 57.6 مليون جنيه موزعة على عدد 57.6 مليون سهم توزع كأسهم مجانية تمويلًا من حصة المساهمين في أرباح العام وفقا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر عام 2020، وكذلك تعديل المحل القانوني للشركة، منوهة إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.





انتخابات البورصةوكشفت إدارة البورصة المصرية، عن تقديم موعد انعقاد انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية لتكون يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجاري، بمقر شركة مصر لنشر المعلومات، وذلك في ضوء انتهاء لجنة تلقى وفحص طلبات الترشح من أعمالها وإعلان قائمة المرشحين المقبول أوراق ترشحهم وفقًا لأحكام قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم (95) لسنة 2017، وتيسيرًا على المنتخبين للإدلاء بأصواتهم.