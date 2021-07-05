شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية في عطلة رسمية اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلقت وول ستريت أبوابها اليوم الإثنين حيث أغلقت أسواق الأسهم والسندات للاحتفال بعطلة عيد الاستقلال، وسوف تستأنف عملها غدا الثلاثاء.



وفي ختام تداولات الجمعة الماضية، وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 153 نقطة) إلى 34786 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 34821 نقطة وأقل مستوى عند 34613 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 4352 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 4355 نقطة وأقل مستوى عند 4326 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 117 نقطة) إلى 14639 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2%، وبلغ أعلى مستوى عند 14649 نقطة وأقل مستوى عند 14555 نقطة.