«محدش يضحك عليك».. تعرف على قائمة أسعار الأجهزة المنزلية في الأسواق

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى عدد من تجار ووكلاء الأجهزة المنزلية في المحافظات حدوث أي ارتفاعات في أسعار الأجهزة المنزلية، خلال شهر يوليو الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه الجميع الزيادات المنتظرة في أسعار الوقود والكهرباء، حيث من المتوقع أن تشهد المبيعات حالة من الاستقرار مع انتعاشة في بعض الأجهزة، خاصة التكيفات والمراوح، نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

ويقول صلاح خليل، وكيل أجهزة كهربائية وصاحب معرض بالغرف التجارية، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إن هناك حذراً في ظل الزيادات المرتقبة في الوقود والكهرباء، وما إذا كانت في أسعار الأجهزة المنزلية هل ستتحملها المصانع من عدمه؟.

وأشار خليل إلى أن عدداً كبيراً من الشركات قامت بتثبيت أسعار الأجهزة المنزلية بدءاً من شهر يوليو الجاري، عقب الزيادات المتتالية الفترة الماضية، مشيراً إلى أن التعاقدات القديمة للشهر الجاري تمت بنفس أسعار يونيو.

وأضاف خليل أن مبيعات التكييفات والمراوح والشاشات والثلاجات شهدت نمواً في الطلب بنسبة 18%، نتيجة لإقبال المستهلكين على شراء الأجهزة، تخوفاً من الزيادات السعرية المتتالية خلال شهر يوليو، لاستيعاب الآثار الناتجة عن ارتفاع الأسعار الفترة الماضية.

وقال حسام محمد، مدير مسئول في معرض هايبر سنتر، إن أسعار الأجهزة المنزلية بالأسواق شهدت ارتفاعات بنسب تراوحت ما بين 30 إلى 50%، بسبب ارتفاع أسعار الشحن باكثر من 500%، مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للخامات.

وبحسب الصحيفة، فقد احتلت الشاشات المستوردة المرتبة الأولى في الارتفاعات، بسبب الرقائق الإلكترونية الأكثر ارتفاعاً في قائمة ارتفاعات الأجهزة المنزلية، منها السامسونج والـLG، وهي الأسباب التي أدت إلى عزوف كبير على الشراء من جانب المستهلكين لفترات طويلة، وخلو المحلات من الزبائن، لعدم استيعاب الأسواق لتلك الزيادات.

وتوقع حسام، في تصريحاته للصحيفة، ألا تشهد أسعار الأجهزة المنزلية أي تغيير خلال الفترة المقبلة، لعدم استيعاب الأسواق ارتفاعات الأسعار، خاصة أن هناك زيادة فى المعروض وقلة الطلب، فيما من المتوقع أن تشهد حركة المبيعات حالة من الاستقرار.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الأجهزة المنزلية في الأسواق والمعمول بها دون زيادة: