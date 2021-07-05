وصلت لـ7 آلاف جنيه.. القائمة الكاملة لأسعار السيارات الجديدة التى شهدت زيادة بـ«مبادرة الإحلال»

الشارقة - اميمة ياسر - اعتباراً من يوليو الجاري، حدَّثت مبادرة إحلال السيارات، أسعار السيارات ضمن المبادرة ، بزيادة سعرية على بعض الماركات.

ونشر موقع «الوطن» قائمة أسعار السيارات الجديدة بالمبادرة، وشهد بعضها زيادة وصلت 7 آلاف جنيه.

موديل 2022 في مبادرة إحلال السيارات

وقفز سعر سيارات هيونداي النترا HD موديل 2022، حوالي 6 آلاف جنيه، إذ كان سعرها في يناير الماضي 213 ألف جنيه، قبل أن يرتفع سعر السيارة إلى 219 ألف جنيه.

وارتفع سعر الفئة الثانية من سيارة HD موديل 2022 نحو 6 آلاف جنيه، حيث سجل سعر السيارة في مبادرة إحلال السيارات في يناير الماضي، 222.650 جنيه، قبل أن يرتفع السعر إلى 228.650 جنيه في 1 يوليو الجاري.

وارتفع سعر الفئة الثالثة بقيمة 6 آلاف جنيه، لتسجل 241.650 جنيه مقارنة بـ235.650 جنيه في يناير 2021، كما ارتفع سعر سيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 الفئة الرابعة 500 جنيه، لتصبح 244.150 جنيه بدلاً من 243.650 جنيه أول العام.

أسعار السيارات BYD موديل 2022

ووفقاً لقوائم أسعار السيارات الجديدة ضمن مبادرة إحلال السيارات، زادت سيارات BYD ما بين 3600 و4500 جنيه، حيث سجل سعر سيارة BYD F3 للفئة الأولى 161.100 جنيه بدلاً من 156.600 جنيه، بينما ارتفع سعر الفئة الثانية من سيارات BYD F3 بقيمة بلغت 3600 جنيه، وسجلت سعر 197.100 جنيه مقارنة بـ175.500 جنيه في يناير الماضي.

أسعار السيارات لادا جرانتا موديل 2022



وارتفعت أسعار سيارات لادا جرانتا، نحو 1800 جنيه، وأصبح سعر ها للفئة الأولى موديل 2022 مبلغ 147.600 جنيه، مقارنة بـ145.600 ألف جنيه في يناير الماضي، بينما ارتفع سعر الفئة الثانية من سيارات لادا جرانتا موديل 3600 جنيه، ليصبح السعر 161.100 جنيه بدلاً من 157.500 جنيه.

أسعار السيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2022



وطالت الزيادة أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB في مبادرة إحلال السيارات، حيث سجل سعر السيارة 221.650 جنيه بزيادة 3600 جنيه عن سعرها يناير الماضي، وبات سعر طراز هيونداي أكسنت RB للفئة الأولى 195.885 جنيه، مقارنة بـ189.585 جنيه في يناير الماضي، وارتفع سعر الفئة الثانية من سيارات أكسنت RB المجمعة في مصر مع تقديم موديل 2022 بقيمة بلغت 7000 جنيه، وبات سعرها كاش داخل مبادرة إحلال السيارات 205.650 جنيه مقابل السعر في يناير الماضي، والذي بلغ 198.650 جنيه.

وارتفع سعر الفئة الثالثة من سيارات هيونداي أكسنت RB نحو 7 آلاف جنيه، ليسجل 211.650 جنيه، مقابل 204.650 جنيه، واستحدثت القائمة فئة جديدة من هيونداي اكسنت RB بسعر 221.650 جنيه وباتت هي الفئة الرابعة، بينما قفز سعر الفئة الخامسة 7 آلاف جنيه، مسجلة 231.650 جنيه مقابل 224.650 جنيه.