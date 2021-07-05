شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات السعودية ودبى وقطر بجلسة الاثنين.. و"أبو ظبى" تربح 21 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.28% خاسرًا 30.70 نقطة ليغلق عند مستوى 11001.03 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة السادسة على التوالي، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.94 نقطة ليغلق عند مستوى 2803.17 نقطة، ونزلت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط 10 قطاعات.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.01% رابحًا 0.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1579.09 نقطة، وصعد ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.67% رابحًا 46.69 نقطة ليغلق عند مستوى 6995.323 نقطة، وربح رأس المال السوقي 21 مليار درهم عند مستوى 1.204 تريليون درهم.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% خاسرًا 30.70 نقطة ليغلق عند مستوى 11001.03 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.04% رابحًا 8.38 نقطة ليغلق عند مستوى 22718.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 381.6 مليون سهم بقيمة 12.1 مليار ريال.

هبط 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.94%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.82%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والنقل بنسبة 0.46%، 0.45%، على التوالي، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.37%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.18%، 0.17%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.7%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.92%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.48%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والسلع الرأسمالية بنسبة 0.24%، 0.2%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%.

وقفز 62 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أم آي سي" بنسبة 7.90%، ثم سهم "ذيب" بنسبة 4.32%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 3.61%، وتراجع 125 سهمًا على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 3.58%، ثم سهم "الأهلي ريت1" بنسبة 2.88%، ثم سهم "الخبير ريت" بنسبة 2.81%، فيما تصدر سهم "ذيب" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 680.7 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة السادسة على التوالي، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.94 نقطة ليغلق عند مستوى 2803.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 80.6 مليون سهم محققة ما قيمته 138 مليون درهم من خلال تنفيذ 2062 صفقة لعدد 30 سهمًا، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.99%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.53%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.83%، ثم قطاعي النقل والعقارات بنسبة 0.15%، 0.11%، على التوالي.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة المال كابيتال ريت بنسبة 10%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.29%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 3.81%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.99%، فيما تصدر سهم شركة إعمار مولز قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.1 مليون ورقة بقيمة 22.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.51%.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% خاسرًا 24.72 نقطة ليغلق عند مستوى 6377.83 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% خاسرًا 23.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6939.20 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% خاسرًا 27.42 نقطة ليغلق عند مستوى 5279.42 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.37% خاسرًا 20.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5497.11 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 203.1 مليون سهم بقيمة 35.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9126 صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 8.7%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.5%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.53%، ثم قطاعي المنافع والبنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.21%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.05%.

بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% خاسراً 28.23 نقطة ليغلق عند مستوى 10799.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 118.6 مليون سهم بقيمة 270 مليون ريال عبر تنفيذ 6674 صفقة، وتراجع 37 سهماً، وارتفعت 9 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها التأمين بنسبة 0.5%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.49%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.36%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والاتصالات بنسبة 0.14%، 0.13%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.04%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% رابحًا 0.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1579.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 778.2 ألف سهم بقيمة 275.4 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.61% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.27% مدفوعًا بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.48%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.09% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.96%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.46%، وهبط سهمي شركة الإثمار القابضة، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.86%، 0.16%، على التوالي.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.67% رابحًا 46.69 نقطة ليغلق عند مستوى 6995.323 نقطة، وربح رأس المال السوقي 21 مليار درهم عند مستوى 1.204 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 159.8 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 5284 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.93%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.56%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.98%، ثم قطاعي العقار والتأمين بنسبة 0.24%، 0.23%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاعي الطاقة والبنوك بنسبة 0.4%، 0.35%، على التوالي.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ألفا ظبي القابضة" بنسبة 11.12%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 6.92%، ثم سهم " شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 6.06%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 9.92%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 4.47%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 2.06%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 338.8 مليون درهم.