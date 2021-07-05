شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة القصابين تكشف أسعار لحوم الأضاحي بالسوق.. الجاموسى أقل سعر والجديان الأغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد ريحان عضو شعبة القصابين أسعار الأضاحي بالنسبة للسوق المحلى قبل العيد، موضحا أن السوق متوسط الإقبال، حيث إن هناك ارتفاعا طفيفا في أسعار الأضاحي يتراوح بين 3-5 جنيهات في الكيلو للحوم القائم عن العام الماضي.

وأشار ريحان في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار العجول البقري الكيلو يتراوح بين 57-60 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، والعجول الجاموسى من 52-54 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الخرفان بين 63 - 65 جنيها للكيلو بحسب الجودة والمنطقة، بينما سجلت أسعار الجديان الأغلى، حيث يصل سعر الكيلو إلى 70 جنيها للكيلو.

وأضاف ريحان أن أسعار اللحوم المذبوحة مستقرة، حيث يتراوح سعر الكيلو اللحوم الكندوز بين 130 - 150جنيها للكيلو وفي بعض المناطق يصل السعر لـ160 جنيها، بينما يتراوح سعر اللحوم الضأن بين 140-160 جنيها بزيادة 10 جنيهات في الكيلو.