شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الغرف التجارية يستقبل مسئولى غرفة كينيا.. ويؤكد ضرورة زيادة التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة "ريتشارد ناجاتيا" رئيس غرفة كينيا الوطنية للتجارة والوفد المرافق له والصناعة اليوم الإثنين؛ لمناقشة الترتيبات لزيارة البعثة الكينية لغرفة القاهرة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء؛ لبحث سبل جديدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وكينيا، وفتح أسواق تصديرية جديدة، ومناقشة شراكات اقتصادية بين مجتمعى الأعمال فى مصر وكينيا.

وقال المهندس إبراهيم العربى أن مصر بها فرص استثمارية وتجارية كبيرة، سيتم مناقشتها خلال لقاء بعد غد مع الجانب الكينى، وذلك فى ظل الإجراءات التسهيلية والحوافز التى يتمتع بها المستثمرون بتشجيع من القيادة السياسية، فى مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدور المهم والقوى الذى تقوم به الحكومة المصرية لدعم مجتمع الأعمال فى القطاعات المختلفة.

وشدّد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة زيادة التعاون بين الجانبين المصرى والكيني؛ لرفع معدلات التبادل التجارى والاستثمارى، وأن اللقاء المنتظر بين الجانبين متوقع أن يكون له مردود إيجابى على التعاون الاقتصادى المشترك فى ظل رغبتهما فى التعاون ؛ خاصة أن هناك لقاءات ثنائية ستتم عقب انتهاء اللقاء المشترك لبحث سبل التعاون بشكل مباشر فى قطاعات كثيرة منها " تصنيع السلع الغذائية – الطاقة – البناء والتشييد - الأجهزة المنزلية - أجزاء السيارات".

ومن جانبه أكّد "ريتشارد ناجاتيا" رئيس غرفة كينيا الوطنية للتجارة والصناعة على رغبة الجانب الكينى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب المصرى، وأن المرحلة القادمة ستشهد تعاونًا جديدًا بين الطرفين فى مجالات عديدة، خاصة أنه من ضمن أهداف زيارة البعثة الكينية لغرفة القاهرة تقديم مجتمع الأعمال الكينى لنظيرة المصرى، وبحث سبل التعاون المستقبلية.

وقال "ريتشارد ناجاتيا" أن البعثة الكينية التى تزور القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 9 يوليو الجارى تنظمها غرفة كينيا الوطنية للتجارة والصناعة بالتعاون مع كل من السفارة المصرية بنيروبى- والمجلس الهندسى التصديرى المصرى - والهيئة العامة للاستثمار بوزارة الاستثمار- بنك CIB - غرفة شرق إفريقيا للتجارة والصناعة).