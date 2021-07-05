شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد القمة الأمريكية الأفريقية الـ13 أواخر يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الشركات فى أفريقيا (CCA) انعقاد فعاليات أعمال القمة الأمريكية الأفريقية 2021 ، خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو الجارى، تحت شعار "مسارات جديدة لشراكة اقتصادية أقوى بين الولايات المتحدة وأفريقيا".

وأوضح المجلس فى بيان، أن القمة التي ستعقد (افتراضيا) تهدف لبناء شراكات وفرص مستدامة بين صانعي القرار في الحكومة والقطاع الخاص عبر أمريكا والقارة الأفريقية .

وأفاد أيضا بأن القمة ستشهد مشاركة أكثر من 2000 من رجال الأعمال التنفيذيين الأمريكيين والأفارقة وقادة الحكومات ، وستساهم في توفير وبناء مسارات جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأفريقيا.

وأوضح بيان مجلس الشركات في إفريقيا (CCA)، أنه في حين ينصب الكثير من اهتمام العالم على الاستجابة للتداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كوورنا /كوفيد-19/،فإن الخطوط العريضة المتعلقة بمستقبل ما بعد حقبة كورونا آخذة في الظهور.

ولفت البيان إلى أن الدول الأفريقية نجحت إلى حد كبير في تحمل التحديات الاقتصادية والصحية بشكل أفضل مما كان متوقعًا، ونفذت عددًا من الحلول المبتكرة لاستبدال سلاسل التوريد العالمية المعطلة، وتوسيع الوصول بسرعة إلى المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وتعزيز الدور الذي تلعبه المرأة في اقتصاداتها، و إعادة تشكيل قطاعاتها المالية للتعامل مع قضايا الديون .

كما واصلت الدول الأفريقية إعادة تشكيل بيئتها التجارية والاستثمارية من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية - وهي أكبر منطقة تجارة حرة تم إنشاؤها على الإطلاق في إطار منظمة التجارة العالمية.

وواصلت الدول الأفريقية أيضا التفاوض بشأن شراكات اقتصادية مع شركاء أجانب ، من أوروبا والصين، هذا ، بالإضافة إلى الفرص التجارية عبر القطاعات الرئيسية في إفريقيا ، بما يعني أن الوقت قد حان لاستكشاف مسارات جديدة لشراكة اقتصادية أمريكية إفريقية أقوى، وفقا للبيان.

وأشار بيان مجلس الشركات في إفريقيا إلى أن قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية لهذا العام ستضم كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين الذين سيقومون بشرح أولويات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأفريقيا ، بما في ذلك تفاصيل البرامج الجديدة لدعم التنمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والبنية التحتية الذكية بيئيًا والطاقة المستدامة ، وما يمكن توقعه بشأن التجارة والاستثمار ، بما في ذلك آفاق اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكينيا ، وآخر المستجدات بشأن ازدهار إفريقيا ومستقبل قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا).

كما سيطلع القادة الأفارقة المشاركين على آخر التطورات في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، بما في ذلك معاينة لما يمكن توقعه مع انتقال البلدان الأفريقية إلى المرحلة الثانية من اتفاقية التجارة والاستثمار التاريخية هذا الخريف..كما سيعرضون كيف يتطور قطاع الطاقة في إفريقيا لتلبية الحاجة إلى الزيادات السريعة في توليد الكهرباء التي توازن بين المخاوف بشأن تغير المناخ وتلبي متطلبات السوق العالمية.

وستسلط القمة أيضًا الضوء على الطرق الجديدة التي يتم من خلالها تمكين المرأة اقتصاديًا ، والجديد في ريادة الأعمال ، وتنذر بما يمكن توقعه في السياحة بعد كوفيد-19، والصناعات الإبداعية.

وستشهد القمة أيضا انعقاد جلسات مركزة حول ممارسة الأعمال التجارية في بعض الأسواق الأكثر ديناميكية في إفريقيا.

وستتميز قمة الأعمال لهذا العام أيضًا بجلسات رفيعة المستوى حول قطاع الصحة ، بما في ذلك مناقشة مع الشركات التي تقود الحملة العالمية ضد كوفيد-19 وقادة الحكومات الأمريكية والأفريقية لتحديد ما يمكن توقعه بشأن طرح اللقاحات وإرساء الأساس اللازم لتعزيز قوة الشراكة في القطاع الصحي.

كما ستعرض الجلسات مبادرة الأمن الصحي والمرونة بين الولايات المتحدة وإفريقيا التابعة لـ CCA ، والتي تعمل على إنشاء شراكات أكثر فاعلية في مجال الرعاية الصحية الشاملة ، وإدارة الأمراض ، والتجارة والاستثمار في المنتجات والخدمات الصحية.

وكانت النسخة الـ12 من قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية التي عقدت في مابوتو ، موزمبيق في الفترة من 18 إلى 21 يونيو، قد شهدت حضور رؤساء الدول ونواب الرؤساء ورؤساء الوزراء من تسع دول إفريقية.

ومنذ إنشائها في عام 1997 ، كانت قمة الأعمال التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا CCA هي المؤتمر الأساسي لربط الشركات الأمريكية والأفريقية والبقاء في الطليعة بشأن التطورات المهمة في القطاعات الرئيسية ، بما في ذلك الأعمال التجارية الزراعية والطاقة والصحة والبنية التحتية وتسهيل التجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمويل.

وسيتواصل المشاركون في القمة تقريبًا مع كبار المسؤولين في القطاع الخاص والحكومة ، ويستكشفون فرصًا تجارية جديدة ، ويزورون أجنحة المعارض الافتراضية لمقابلة شركاء الأعمال المحتملين ، وإبرام صفقات تجارية جديدة.. وتُعد القمة أيضًا فرصة لتشكيل السياسات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا والدعوة لها.

و مجلس الشركات في أفريقيا (CCA)، هو جمعية الأعمال الأمريكية الرائدة التي تركز فقط على ربط المصالح التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا.

