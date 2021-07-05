شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة المالية هيرميس كينيا تعلن عن إطلاق منصة التداول الإلكتروني «EFG Hermes One» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس كينيا وهي شركة الوساطة المالية الرائدة في السوق الكيني، عن إطلاق منصة التداول الإلكتروني «EFG Hermes One» والتي ستتيح للمستثمرين الأفراد تجربة تداول فريدة من نوعها في سوق نيروبي للأوراق المالية (NSE). وقد تم إطلاق منصة التداول الإلكترونية خلال احتفالية كبيرة استضافتها المجموعة المالية هيرميس كينيا وسوق نيروبي للأوراق المالية، وذلك بحضور كلًا من مواثي كيلونزو، رئيس قطاع التداول بالمجموعة المالية هيرميس كينيا، وجيوفري أودوندو، الرئيس التنفيذي لسوق نيروبي للأوراق المالية.

وفي هذا السياق، صرح علي خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، بأن الشركة تتطلع إلى التوسع ورفع الوعي في أسواق المال لتعزيز عمليات التداول في أسواق جنوب الصحراء الأفريقية. وأشار خالبي إلى أن التوسع في تقديم خدمات الوساطة في الأوراق المالية للمستثمرين الأفراد يأتي في إطار التزام المجموعة المالية هيرميس بتنمية حصتها السوقية في أسواق القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع إلى تكرار النجاح الذي حققه تطبيق «EFG Hermes One» في مختلف الأسواق الأخرى التي تعمل بها بهدف تزويد عملائنا في السوق الكيني بباقة متكاملة من المنتجات والخدمات الابتكارية وترسيخ مكانتها الرائدة في السوق.

ومن الجدير بالذكر، أن المجموعة المالية هيرميس كينيا تسعى إلى تعظيم الاستفادة من معدل الانتشار الكبير لاستخدام الهاتف المحمول في كينيا وتنوع القنوات الرقمية في تقديم باقة متكاملة من الخدمات التي تتميز بالكفاءة وسهولة الاستخدام بهدف تلبية احتياجات المستثمرين. وتتميزعملية التسجيل على تطبيق «EFG Hermes One» المتاح للتحميل من Apple App Store وGoogle Play Store بالسهولة والبساطة مما يسمح للمستخدمين بتحميل التطبيق والتسجيل لإنشاء حساب عن طريق إدخال بياناتهم الشخصية، كما يتميز بواجهة سهلة الاستخدام تتيح للمستثمرين الأفراد امكانية التداول من اي مكان من خلال أجهزة الكمبيوتر الشخصي والتابلت والهواتف المحمولة.

ومن جانبه، صرح جيوفرى أودوندو الرئيس التنفيذي لسوق نيروبي للأوراق المالية، أن إطلاق التطبيق يأتي في أعقاب قيام السوق بطرح خدمة التداول خلال نفس الجلسة للمستثمرين الأفراد، وهي آلية تسمح لهم بشراء وبيع الأسهم وكذلك تسوية المعاملات في نفس اليوم. وتعد هذه الخطوة جزء لا يتجزأ من الخطة التي تتبناها إدارة السوق للتوسع في مشاركة المستثمرين الأفراد، وطرح المزيد من الشركات في سوق نيروبي للأوراق المالية، فضلاً عن زيادة قيمة أسواق الأسهم لتصل إلى 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي لكينيا. وأعرب أودوندو عن سعادته بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس كينيا، وهو ما سيساهم في تسطير صفحة جديدة في مسيرة نمو السوق الكيني.

وإلى جانب تنفيذ المعاملات اليومية، سوف يتيح تطبيق «EFG Hermes One» إمكانية الوصول اللحظي لحركة أسعار الأسهم، ووضع ومتابعة ومراجعة وتعديل وإلغاء أوامر البيع والشراء، بالإضافة إلى إنشاء وتخصيص قوائم المتابعة للأسهم ومحافظ الأسهم ومحافظ الاستثمار لحظياً. ويتميز التطبيق أيضًا بالعديد من الأدوات الابتكارية لإدارة المحافظ الاستثمارية التي تتيح للمستخدم تجربة تداول جديدة ومتطورة وتسهل عملية التداول عبر الإنترنت، فضلًا عن إمكانية الوصول إلى تقارير تفصيلية عن المحفظة الاستثمارية، والتي تتضمن المعلومات الأساسية بما في ذلك الصفقات التي تم تنفيذها والتوزيعات بالإضافة إلى توفير سِجِل الأوامر الخاصة بالمعاملات.

ومن ناحية أخرى، قال مواثي كيلونزو رئيس قطاع التداول بالمجموعة المالية هيرميس كينيا، أن إطلاق تطبيق «EFG Hermes One» في كينيا يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس بهدف التوسع بنطاق أعمالها في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وهي الخطة التي حققت نجاحا كبيرا منذ تدشين عملياتنا في السوق المحلي عام 2017، وذلك سعيًا لتقديم المزيد من الخدمات للمستثمرين الأفراد. وأكد كيلونزو أن قيام المجموعة المالية هيرميس بالتوسع في تقديم خدماتها للمستثمرين الأفراد سوف يساهم في زيادة حجم التداولات بالسوق الكيني وبالتالي تحسن السيولة النقدية، وهو ما سيثمر عن طرح المزيد من الشركات في السوق وهو ما سينعكس أثره في نمو السوق وخلق المزيد من فرص الاستثمار سواء للمستثمرين الأفراد أو المؤسسات.

يذكر أن المجموعة المالية هيرميس كينيا قد حافظت على المركز الأول بين شركات الوساطة في الأوراق المالية من حيث إجمالي قيمة التداولات في سوق نيروبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2021، مستفيدة من الإنجازات المحققة خلال عام 2020 حيث احتلت المركز الأول بين شركات الوساطة في الأوراق المالية في كينيا وفقاً لتصنيف سوق نيروبي للأوراق المالية لعام 2020. كما نجح قطاع الوساطة في الأوراق المالية في تحقيق إنجازات مماثلة في الأسواق التي تعمل بها المجموعة المالية هيرميس، حيث احتلت المركز الأول في أسواق مصر والكويت ودبي والمركز الثاني في نيجيريا والثالث في عمان. كما ساهمت الإنجازات القوية التي حققها فريق قطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس عن حصد العديد من الجوائز التقديرية المرموقة خلال عام 2020، ومن بينها جائزة أفضل شركة خدمات وساطة من قِبَل Africa Global Funds، كما تصدرت تصنيف أفضل شركات البحوث بالأسواق المبتدئة باستطلاع مؤسسة Institutional Investors لعام 2020 للعام الثالث على التوالي، كما احتل مجموعة من المحللين المراكز الثانية والثالثة ضمن فئة أفضل محللي البحوث بالأسواق المبتدئة، علاوة على فوزها بجائزة أفضل شركة خدمات وساطة في الأوراق المالية بأسواق كينيا ونيجيريا خلال احتفالية جوائز African Banking Awards تحت رعاية المؤسسة الدولية EMEA Finance، وكذلك أفضل شركة وساطة في الأوراق المالية في نيجيريا من Business Day Awards.

المجموعة المالية هيرميس كينيا